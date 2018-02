Strid om skrivemåte for namn

Nyhende

I samband med adresseprosjektet og vedtekne namn har Kartverket reist namnesak for åtte vedtekne namn for å avklare rett skrivemåte i offentleg bruk. Kartverket har Eid kommune om å legge saka ut på lokal høyring.

Dette gjeld for:

*Litleåsen/Lisjeåsen

*Furehaugane/Furehogane

* Kviehaugane/Kviehogen

*Rognhaugen/Rognhogen

*Midgjeld/Midthjell

*Henne/Hennje

* Orerusta/Orerysta

Namnesaka for å avklare skrivemåten vil påverke fylgjande namn:

*Litleåsen/Lisjeåsen (ås)

*Furehaugane/Furehogane (haug)

*Kviehaugen (bruk 20/16)

* Kviehaugane/Kviehogane (haug)

* Rognhaugen/Rognhogen (haug)

* Midgjeld/Midthjell (gard 103)

*Midthjell (bruk 103/1 og 103/2)

* Midgjeldsneset/Midgjeldneset (nes i sjø)

* Midgjeldsvatnet (tjern)

* Midthellsvika (vik i sjø)

*Midthjellelva (elv)

* Midthjellstranda (strand i sjø)

* Henne/Hennje/Henden (fellesnavn for gard 146, 147 og 148)

* Ytre Henne/Ytre Henden (gard 146)

* Ytre Henden (bruk 146/1, 146/1/1, 146/2, 146/3, 146/4 og 146/5)

* Indre Henne/Indre Henden (gard 147)

* Indre Henden (bruk 147/1, 147/2 og 147/3)

* Indre Henden (bruk 147/2/1)

* Øvre Henne/Øvre Henden (gard 148)

* Øvre Henden (bruk 148/1 og 148/2)

* Indre Hennestøylen (seter/støl)

* Ytre Hennestøylen (seter/støl)

* Indre Hennevika (vik i sjø)

*Ytre Hennevika (vik i sjø)

*Hennebygda (bygdelag, bygd) – kommunen er vedtaksmynde

* Orerusta/Orerysta (skog)

Eid kommune har samstundes nytta høve til å legge ut følgjande namnforslag på høyring:

* Myroldhaug – Myroldhaugvegen

* Hundeidvegen – Hundeidevegen

Ny vegparsell.

Brandenvegen – Brandvegen – Branden

Det vart vedteke i Kommunestyret at vegparsell 7010 skal ha namnet Brandenvegen. Dette vedtaket har Kartverket klaga på. Kartverket meiner til liks med Stadnamntenesta at Brandenvegen bør endrast til Brandvegen i samsvar med norske rettskrivingsprinsipp og tilsvarande skrivemåte i andre namn i regionen, eventuelt til Branden, dersom dette namnet er dekkjande som namn på heile adresseparsellen.

Lokal høyring av namnesak og namneforslag er lagt ut på høyring med frist for å kome med innvendingar eller opplysningar til Eid kommune innan 26.02.2018.

Lokal høyring

Det er Kartverket som har vedtaksrett for skrivemåten av tradisjonelle gards- og bruksnamn og for naturnamn. Før det vert gjort vedtak, har kommunen rett til å uttala seg. Eigarar og festarar har rett til å uttala seg om gardsnamn og bruksnamn, og lokale organisasjonar har rett til å uttala seg om skrivemåten av namn som dei har serleg tilknyting til. Vedtak for gardsnamn er etter hovudregelen retningsgjevande for skrivemåten av bruksnamn som er identiske med gardsnamnet, og for bruksnamn der gardsnamnet inngår som en del av namnet. Saker som gjeld bruksnamn, skal eigaren eller festaren få tilsende direkte av kommunen.

Etter lov om stadnamn har grunneigaren rett til å fastsetja skrivemåten av namn på eige bruk dersom han/ho kan dokumentera at skrivemåten har vore i offentleg bruk som bruksnamn (på offentleg kart, på skilt, i matrikkelen, skøyte e.l.). Det er framleis Kartverket som formelt vedtek skrivemåten, men dersom grunneigaren ynskjer ein annan skrivemåte enn den

Kartverket vedtek for det objektet namnet opphavleg vart brukt om, kan han/ho senda krav om det til Kartverket og leggja ved slik dokumentasjon.

Hovudregelen er at ein skal ta utgangspunkt i den nedervde lokale uttalen og fylgja gjeldande rettskrivingsprinsipp ved normering av stadnamn. I rettleiinga til forskrift om skrivemåten av stadnamn er det meir detaljerte føresegner om korleis stadnamn skal normerast.

Skrivemåten i primærfunksjonen skal normalt vera retningsgjevande for skrivemåten av det same namnet i andre funksjonar, t.d. for adressenamn som er like eller avleidde av namnet. Kommunen må difor setja eventuelle pågåande saker som gjeld avleidde adressenamn og adressetilleggsnamn som kan påverkast av denne saka på vent til det er gjort vedtak om skrivemåten av primærnamna, og ta omsyn til den vedtekne skrivemåten av primærnamnet når dei skal gjera vedtak om avleidde namn.