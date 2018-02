Takka av med kakefest

Nyhende

Onsdag 7. februar var nest siste dag på jobb som rådmann i Selje kommune for Ørnulf Lillestøl. Kommunestyret arrangerte kakefest for den avtroppande rådmannen, som går til ny stilling ved Universitet i Bergen. I talen til den avtroppande rådmannen la ordførar Stein Robert Osdal spesielt vekt Lillestøl sin kompetanse og den gode jobben Lillestøl hadde gjort som øvste administrative sjef i kommunen. – For meg har Lillestøl vore ein viktig og god sparringspartnar, sa Osdal.