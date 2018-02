Tre bruksforbod og ein mangellapp

Nyhende

Statens vegvesen har i dag gjennomført tungtransportkontroll med køyre- og kviletidskontroll på Kjøs.

Ein bilførar fekk bruksforbod for sikthindrande gjenstandar i frontrute.

Ein bilførar fekk bruksforbod for manglande leigeavtale.

Ein bilfører fekk bruksforbod for manglar ved underkøyringshinder.

Det vart skrive ut mangellapp for eitt køyretøy.

Det vart kontrollert 11 køyretøy i denne kontrollen.

Tal på køyretøy inne på kontrollplassen var 20.

Statens vegvesen skal leggje til rette for at ferdsel på veg kan skje i eit effektivt vegsystem utan at trafikantar mister livet eller blir hardt skadd. Kontroll på veg er viktig for at alle trafikantar skal kome trygt fram saman.