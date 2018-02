Nyhende

Her finn ein eit variert utval av boss som burde hamna på ein heilt annan plass i organiserte former. Her ligg gamle koffertar, ein komfyr, støvsugar, målingsspann og mange ulike plastartiklar. Mest er det av gamle bildekk.

Dette er sjølvsagt ulovleg totalt uakseptabelt og må stoggast straks. Heilt uforståeleg er det og fordi det er etablert gode ordningar i kommunen for å bli kvitt all slags boss på lovleg vis.