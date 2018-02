Ung giv i turlaget

Nyhende

Eit samrøystes årsmøte ville opprette ung-utval, og Kristine Tonning (DNT Ung Indre Nordfjord) skal leie utvalet i lag med medlemene Maria Kalhagen (DNT Ung Luster) og Mads Åsen (DNT Ung Indre Sunnfjord). Varamedlem Kjersti Anne Ullebust (DNT Ung SFT) og Rasmus Sørenstam (DNT Ung Ytre Sogn), ungkontakt SFT, Silje Marita Vallestad, og Håvard Sandal Høyvik (Ung IST) støttar opp om det banebrytande arbeidet ungdomane har føre seg. Og Sogn og Fjordane Turlag vil ha tett samarbeid med ungdomen, då utvalsleiar skal møte på styremøta i SFT-foreininga.

Utvalet sine mål

• Eige DNT Ung Sogn og Fjordane med ansvar for å skape/inspirere til aktivitet; ”Ungdom skaper aktivitet for ungdom.”

• Inspirere etablerte og starte opp nye DNT Ung-lag. Styrke samhandlinga i turlaga innan friluftsliv for ungdom.

• Oppmode fleire ungdomar om å bli med på turar, kurs og arrangement, gjere dei kjende med mogelegheitene i DNT-systemet, som t.d. kursstigen.

• Gjere unge i aldersgruppa 13–26 år i fylket kjende med turlaga sine aktivitetstilbod.

• Gjere aktivitetar tilgjengelege for ungdom med høve til utlån av utstyr som t.d. randonee- og telemarkski, kajakkar, klatreutstyr, fridykkarutstyr og syklar.

Ung meistring i vill vestlandsnatur

På årsmøtet i Sogn og Fjordane Turlag blei det også vedteke ei fråsegn i brevform frå DNT Ung Sogn og Fjordane. «Ung meistring i vill vestlandsnatur» er overskrifta, og dei unge sender brevet til leiinga i Sogn og Fjordane fylkeskommune (SFFK), leiar og medlemer i Hovudutval for næring og kultur og leiarar i dei politiske partia i fylket.

«Ungdomsturleiar»

Ungdomane ynskjer å få på plass ein «ungdomsturleiar» og vidareføring av utviklingsavtalen mellom SFT og SFFK. Sogn og Fjordane Turlag har ei klår målsetjing om å utvikle DNT Ung her i fylket. Noko styret syner tydeleg under årsmøtet 27.01.2018 med eit nyoppretta utval: DNT Ung Sogn og Fjordane. Til dette treng foreininga ein person som kan arbeide på dagtid og hjelpe utvalet til betre samhandling og auke tur- og friluftsaktiviteten for dei unge i fylket.