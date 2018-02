Folkevalde er i utakt med innbyggarane

Nyhende

Før jul vart det gjennomført ei spørjeundersøking blant alle dei folkevalde og eit utval av innbyggarane i Eid og Selje kommunar.

Fjordabladet har tidlegare presentert svara frå dei folkevalde. No er også svara frå innbyggarane klare.

Sjølv om det er ein god del av innbyggarane i Eid som ikkje er fornøgde, kjem kommunen stort sett betre ut med høgare score enn gjennomsnittet av alle dei kommunane som har gjennomført slik undersøking.

Når det gjeld Selje, er det omvendt. Ser ein på svara frå innbyggarane i Selje er misnøya større og ein har i stor grad lågare score enn snittet. Det same gjeld dei folkevalde i Selje, dei er også gjennomgåande meir misnøgde enn snittet, medan dei folkevalde i Eid er meir nøgde med tingas tilstand enn snittet av andre kommunar med i undersøkinga.

Kan ein stole på politikarane?

Både dei folkevalde og innbyggarane har svart på dei same spørsmåla i ei spørjeundersøking, og tendensen ser ut til å vere at folket har mindre tru på lokalpolitikarane enn det dei har sjølve.

Til dømes er det om lag 40 % av dei spurde innbyggarane i Eid som er usamde i påstanden om at ein som regel kan stole på løfta frå politikarane her i kommunen, medan det blant dei folkevalde sjølve er kring 90 % som meiner at ein som regel kan stole på dei løfta som politikarane gir.

Det er også slik at svært få 6,8 %, av dei spurde lokalpolitikarane i Eid meiner at folkevalde her i kommunen misbrukar makt til personleg fordel, medan det blant innbyggarane er langt større tvil; 27,3 % meiner at påstanden om at dei folkevalde ikkje misbrukar si makt til personleg fordel, passar svært dårleg eller passar dårleg.

Det gjeld å ha gode forbindelser

Og det gjeld å ha gode forbindelser i kommunen, om du vil at dine interesser skal bli ivaretekne. Her er stor grad av samsvar mellom innbyggarar og folkevalde sitt syn på saka.

«Dei som har gode forbindelser i kommunen, får lettare ivareteke sine interesser.» Dette er ein påstand som 58,6 % av dei folkevalde i Eid sjølv meiner passar, og 61,4 % av innbyggarane som er spurde meiner det same.

Bruk av inntekter

Mange av innbyggarane meiner at Eid kommune gjer ein god jobb med å informere om aktuelle saker som vert diskutert i kommunepolitikken. Over 70 % av dei spurde innbyggarane i Eid er fornøgde med dette, og blant dei folkevalde er det endå fleire, heile 90 %, som er fornøgde med denne informasjonen.

Når det gjeld informasjon om korleis kommunen sine inntekter vert brukt, er det om lag 50 % av innbyggarane som er fornøgde, medan kring 80 % av dei folkevalde er fornøgde.

Mogelegheit for påverknad

Når det gjeld moglegheitene til å påverke kommunale avgjerder som engasjerer dei, er det heller ikkje samsvar mellom dei folkevalde si oppfatning og innbyggarane sitt syn.

Blant dei folkevalde er det 96,4 % som ser ut til å meine at innbyggarane har gode mogelegheiter til å påverke, medan det blant innbyggarane berre er 56,2 % som meiner at dei sjølve har gode mogelegheiter til å påverke kommunale avgjerder som engasjerer dei.

Gjer alltid sitt beste

Dei folkevalde i Eid er også sterke i trua på at dei involverer innbyggarane i forsøk på å finne gode løysingar på lokale problem, medan innbyggarane sjølve i mindre grad er samde i dette.

Alle dei folkevalde i Eid meiner at påstanden om at kommuneadministrasjonen alltid gjer sitt beste for å hjelpe innbyggarane er rett. Blant innbyggarane er det derimot om lag 35 % som ikkje er samd i dette.

Alle dei folkevalde i Eid er i det store og heile godt nøgde med tenestetilbodet til innbyggarane, medan det blant innbyggarane er i underkant av 80 % som er fornøgde.

Økonomiforvaltning

Berre kring halvparten av dei spurde innbyggarane i Eid meiner at kommunen forvaltar dei økonomiske ressursane på ein forsvarleg måte. Blant dei folkevalde sjølve er det 86,2 % som er fornøgde med måten dei økonomiske ressursane vert forvalta på.

At dei folkevalde er mest fornøgde ser ein også når det gjeld spørsmål om utvikling og fornying. Heile 96,6 % av dei folkevalde meiner at Eid kommune utviklar og fornyar seg heile tida i måten ein løyser oppgåver på. Blant innbyggarane er det ein fjerdedel som ikkje har same syn på dette.

Det området dei folkevalde og politikarane er mest samstemde om, er når det gjeld kva kommunen gjer eller ikkje gjer for dei mest sårbare i samfunnet. Blant dei folkevalde er det bortimot 40 % som meiner at Eid kommune gjer for lite for dei mest sårbare i samfunnet, blant innbyggarane er det 44 % som har same syn.

Undersøkinga viser at ein stor del av innbyggarane, 69,7 % i det store og heile er fornøgde med måten Eid taklar utfordringane som kommunen står overfor. Blant dei folkevalde er heile 93,1 % fornøgde.