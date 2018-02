–Gjennomslag på helse

Nyhende

Det gjeld forslag om å styrka fastlegeordning, betre finansiering av sjukeheimar og dagaktivitetstilbod og redusert innsatsstyrt finansiering i helseføretaka.

–Regjeringa sitt forslag på å endre investeringstilskotet til sjukeheimar og omsorgsbustadar til å berre gjelde nye plassar blir nedstemt. Det skal framleis vere mogeleg å få tilskot til rehabilitering av sjukeheimar. Dette er viktig for svært mange kommunar og for å skape ei moderne eldreomsorg, seier Kjersti Toppe, helsepolitisk talskvinne i Senterpartiet.

Dagaktivitetstilbod

Det er stort behov for fleire dagaktivitetsplassar for heimebuande eldre med demens. Senterpartiet får no fleirtal for å heve tilskotssatsane for etablering og drift for dagaktivitetsplassar til 50 %. I dag dekker tilskotet berre 30 % av kostnaden. Ved utgangen av 2016 var det i heile Norge knapt 3 000 dagaktivitetsplassar i drift.

–Det er under ein tredel av kva som er regjeringa sitt estimerte behov på 9.200 plassar. Midlar har blitt ståande ubrukt, fordi tilskotsordninga ikkje blir oppfatta som god nok av kommunane. Derfor er vedtaket viktig, seier Toppe som med det gir den nye eldreministeren ein klar ordre.

Innsatsstyrt finansiering

Senterpartiet sender regjeringa på nok eit nederlag når dei får med seg fleirtalet på Stortinget til å seie tydeleg nei til regjeringa som i regjeringserklæringa vil auke den innsatsstyrt finansiering (ISF) i sjukehusa. ISF utgjer i dag 50 % av sjukehusa sine inntekter og fører til for stort fokus på økonomi i sjukehusa. Det blir fleirtal i Stortinget for å pålegge regjeringa å redusere ISF til 40 % for statsbudsjettet for 2019.

–Det er stor fare for at lønsame pasientar blir prioritert framom mindre lønsame for sjukehuset, og at lønsame behandlingsopplegg blir prioritert framom dei fagleg best grunngjevne. Jo høgare ISF jo større fare. Å få senka andelen av ISF er eit viktig steg på vegen til å slutte å regne pasientar i kroner og ører, seier Toppe.

Fastlegeordninga

Sist men ikkje minst fekk også Senterpartiet med seg fleirtalet på Stortinget på fleire forslag for å styrke fastlegeordninga og sikre ei opptrapping av legedekning i kommunane. Mellom anna skal det bli ei opptrapping av talet utdanningsstillingar i allmennmedisin, og det skal komme sak om forbetringar i legevakt.

–Fastlegeordninga er grunnmuren i kommunehelsetenesta som opplever stor rekrutteringssvikt og manglande prioritering. Derfor er eg veldig glad for å få stort gjennomslag som kan virke både på kort og lang sikt, seier Kjersti Toppe.