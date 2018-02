Nyhende

Endeleg-GIG festivalen vert arrangert på Larris Scene på Sunnfjord Hotel. Dette er ein dugnadsfestival for coverband/coverartistar. Her får artistane hylle sine musikalske heltar og publikum nyte variert livemusikk som er fullspekka av kjend musikk i ulike sjangrar.

Glade amatørar

Frå Stårheim kjem ein gjeng som møtast til øving kvar søndag, så sant barnevaktar, mjølkekyr og ektefellar spelar på lag. Gruppa Misery and Company gjev oss lystig bluegrass og ein og annan irsk gladlåt. Det heile starta som ein gitarduo, men har etter kvart blitt ei gruppe på fem som trakterer dei tradisjonelle instrumenta som kjenneteiknar sjangeren. Dette er andre året dei deltek på Endeleg-GIG festivalen, og dei ser fram til gjentakinga.

– Vi storkoste oss i fjor. Mange dyktige artistar, men og plass til glade amatørar som oss. Det viktigaste er at ein har lyst til å vise fram det ein driv med, seier Atle Oen, som står for gitar og vokal i gruppa.

Dugnad

Det heile starta i Bremanger med coverbandet Freeman, som står bak festivalen. Bandet spelar musikk av artistar som Joni Mitchell, Fleetwood Mac og Little Feat.

I eit ledd i å fornye seg som band og få til årleg speling fann dei ut at dei skulle lage ein eigen liten dugnadsfestival for coverband/artistar. Festivalen som såg dagens lys på Sandane i 2017 har som målsetting å bli ein årleg møteplass for musikarar og artistar frå Sogn og Fjordane.

Mange positive

I år er det det rundt 50 artistar/musikarar ein får høyre i ulike konstellasjonar. Her vert alt frå pop, jazz og elektronika til blues, 70-tals rock og bluegrass.

Byggjer nettverk

Atle Oen ser også verdien i å bygge nettverk på slike festivalar, og at det kan gje synergiar.

– Det er eit treffpunkt og ein kan knyte kontaktar som igjen kan føre til noko nytt. Ein treffest, blir kjent og plutseleg har ein nye idear og prosjekt på gong, seier Oen.

Og ser vi på lista over musikarar som skal delta, vil vi sjå at det nok har oppstått nokre samarbeid allereie etter fjorårets festival. Dette lover godt for utviklinga av musikkmiljøet i fylket.

Godt samspel

Det er med andre ord ingen grunn til å sitte heime denne laurdagskvelden når så mange musikkglade menneske er samla til god stemning og godt samspel på Larris Scene. Gjengen i Misery and Company lovar at det du ikkje vil angre om du tek turen.