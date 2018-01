Startar friskule på Bryggja

Nyhende

Det skriv styreleiar i det nyskipa selskapet Bryggja skule AS i ei pressemelding, der ein visert til Vågsøy kommune sitt vedtak om å legge ned Bryggja Skule, med verknad alt frå skuleåret 2018, og at det i skuleåret 2017/2018 er 43 elevar ved skulen.

Svært uheldig

I pressemeldinga vert det vidare vist til at kommunal- og moderniseringsdepartementet i desember 2017 vedtok at det vert føreteke grensejustering for Bryggja krins mot Eid/Stad kommune med verknad frå 1.1.2020.

–Bygda Bryggja skal ha grensejustering til nye Stad kommune, og ein har i lenger tid vore i dialog med Vågsøy kommune om å opprettehalde skulen i bygda, fram til ny struktur er på plass. Vågsøy kommune på si side, opprettheld vedtaket om å legge ned skulen. Det er svært uheldig for borna på Bryggja, og bygda elles, at skulen vert lagd ned før ny struktur er på plass. Borna må i det høvet flyttast til ein ny skule innan Vågsøy for så å måtte flytte til annan skule i Stadt etter berre 1 1/2 skuleår. For at borna i bygda skal unngå å ha ein mellombels situasjon, med skule på Skavøypoll eller Stårheim, så skipar bygda no ein friskule, heiter det i pressemeldinga.

Bryggja skule AS

–For å gjere det mogeleg for bygda Bryggja å ha skule for framtida, har lag og organisasjonar i bygda (Bryggja Pensjonistlag, Bryggja Sanitetsforeining og Bryggja Utviklingslag) skipa eit aksjeselskap: Bryggja Skule AS. Selskapet er formelt skipa og registrert i Føretaksregisteret, seier styreleiar Solveig Midtbø.

Lagt til rette

Sverre Solibakke er konstituert dagleg leiar i selskapet og han er godt nøgd med at ein har stifta Bryggja Skule AS.

–No har bygdesamfunnet lagt til rette for at det kan drivast skule vidare på Bryggja. Arbeidet med å førebu ein friskule er allereie godt i gong og søknad er under utarbeiding. Søknaden vil innan kort tid bli sendt til Utdanningsdirektoratet og seinast innan fristen den 1.2.2018, seier Sverre Solibakke.