Kulturarvteam

Nyhende

Kulturarvteamet vil vere eit administrativt rådgjevande organ, og utvalet erstattar det tidlegare etablerte fagrådet for Eidsgata og Tverrgata.

Tore Borgund (Frp) stilte i utvalet spørsmål om det ikkje også burde vore politikarar representert i eit slikt team, men fekk til svar at det er eit fagleg rådgjevande team.

Det vert lagt opp til at medlemene i teamet skal ha representant for følgjande fagområde; plansaker, byggesaker, kulturavdelinga, driftsavdelinga, sogelaget og Nordfjord Folkemuseum.

Oppgåva til kulturarvteamet er å vurdere kulturminneverdien og rådgje publikum i spørsmål knytt til kulturarven.

Det var tidlegare etablert eit fagråd for Eidsgata og Tverrgata som skulle vere eit råd som kommunen og bebuarane der kunne ta kontakt med om spørsmål knytt til husa innanfor spesialområde kulturminnevern i reguleringsplanane for Eidsgata og Tverrgata. Rådet var sett saman av to personar nemnd opp av Sogn og Fjordane fylkeskommune, kulturavdelinga og to frå bebuarane i Eidsgata og Tverrgata.

Administrasjonen i Eid kommune opplyser at rådet ikkje har fungert heilt etter intensjonen, mellom anna på grunn av avstand til dei eksterne representantane som skulle vareta det arkitektfaglege og det bygningsmessige i sakene.

Av nasjonal interesse

Eidsgata og Tverrgata er tekne inn i Riksantikvaren sitt NB! register. Dette betyr at bygningsmassen i deler av Eidsgata og heile Tverrgata er av nasjonal interesse å ta vare på. Reguleringsplanane for området sikrar også det unike bygningsmiljøet. Det er likevel ikkje slik at det ikkje skal vere mogleg å gjere tiltak også innanfor spesialområdet, men det må gjerast i tråd med vedtekne retningslinjer og dei forskriftene som gjeld.

Rundt om i Eid kommune er det Sefrak-registrerte bygninga, kulturmiljø, kulturlandskap og ikkje minst dei kulturminna som kulturarvplanen har prioritert som Eid kommune sine utvalde kulturminne.

Kulturarvteamet vil berre ha rådgjevande mynde overfor dei som skal treffe vedtak i sakene. Mandatet er mellom anna å vere uttalepart i alle arealplansaker inkl. planstrategien, alle reguleringplansaker, saker som omhandlar riving/endring av SEFRAK-registrerte bygg som ikkje ligg i omsynssone for kulturmiljø, saker som omhandlar riving/endring av bygningar/fjerning av tre/faste installasjonar som ligg innanfor Riksantikvaren sitt NB! register og Eid kommune sine reguleringsplanar med område regulert til bevaring/vern, saker som omhandlar tiltak i område som ligg i omsynssone for bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø og saker som omhandlar dei Utvalde kulturminna i Eid kommune sin kulturarvplan

Kulturarvteamet skal også kome med innspel til fagansvarleg i kommunen der ein er blitt merksam på at eit automatisk freda kulturminne er utsett for fare/forringing eller eit av kommunen sine utvalde kulturminne står i fare for å forsvinne/bli forringa

Teamet skal også kome med forslag til vedlikehald/vern gjennom bruk og kome med innspel om gjennomføring av brannsikringsplan for bygningar i verna område. Dei skal

Dei skal jobbe med revisjon av handlingsdelen til kulturarvplanen, rullering av kulturarvplanen og assistere søkjarar som vil søkje om midlar frå kulturminnefondet, og eventuelt gje uttale, og dei skal kome med innspel til budsjett

Kulturavdelinga har sekretariatsfunksjon for teamet. Ein føreset at dette er eit reint administrativt organ som dekker sine utgifter innanfor den løpande drifta. Eventuelle kostnader må dekkast innanfor budsjettet til det aktuelle fagområdet der teamet har saker til uttale.