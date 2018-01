Suksess med babyteater i Bergen

Nyhende

Jon Erik Sira er ansvarleg for lyd og lys, medan Dominka Minkacz-Sira er skodespelar og kunstnarisk leiar for figurteateret Open Window Teatre. Dei har nyleg hatt premiere til gode kritikkar på stykket «Den lille store reisen». Eit figurteaterstykke tilpassa dei yngste frå 1-4 år, og urpremieren fann stad på Den Nationale Scene i Bergen laurdag 20. januar. Og etter premieren kunne ein lese gode kritikkar for figurteateret. «Den lille store reisen» er ei interaktiv figurteaterframsyning. Det betyr at Dominka på scena er både skodespelar og fører dukkene. Det handlar om den vesle fuglen Kiwi, der både barn og vaksne kan ta fatt på ei reise inn i ein varmluftsballong for å utforske universet og la draumen om å flyge kome til live.

Frå Polen

Dominika Minkacz-Sira kom til Norge frå Polen for ti år sidan. Ho er gift med Jon Erik Sira frå Eid, og dei er busett i Bergen. Dominika er utdanna innan teater med master i skodespel og dukkeføring frå Polen. Under studia ved teaterskulen i Polen og som regissør ved barneteater i Norge har ho jobba med å gje indre liv til gjenstandar vi omgjer oss med. Dominika syng og spelar og utfordrar seg sjølv og publikum for å skape dei best mulige opplevingane rundt teaterstykka. Ho er ute etter å opne vindu hjå publikum. Der opplevingane kan vere morosame, skape undring, bevegelse eller berøre emosjonelt.

35 framsyningar

«Den lille store reisen» er sett opp med 35 framsyningar på Den Nationale Scene, fram til og med 10. februar. Dominika starta figurteateret i Bergen i 2015, og sidan då har dei sett opp tre ulike teaterstykke, der alle har fått gode kritikkar. Teateret har med seg ulike medarbeidarar frå både Norge og utlandet.