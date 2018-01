Vil finne løysingar for Hornindal-elevane

Nyhende

Hornindal kommune har kontakta Møre og Romsdal fylke om avklaringar rundt studieval innan vidaregåande utdanning.

Elevar frå Hornindal har lenge nytta Stryn og Eid som sine næraste vidaregåande skular, skriv Møre. Men frå 2020 vert kommunen ein del av nye Volda kommune og Møre og Romsdal fylke. Då er spørsmålet om det vert vanskelegare for elevar frå Hornindal å kome inn på dei vidaregåande skulane på andre sida av fylkesgrensa.

No svarar fylkesutdanningsleiaren at det er fritt skuleval, og at elevar frå Hornindal får velje kva for skule de vil gå på i Møre og Romsdal, og at ein må sjå på løysingar for dei som ønskjer å gå i Stryn eller på Eid vgs., skriv utdanningsdirektør Eirik Brekken.