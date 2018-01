Utolmodig fylkesordførar la fram samferdsleutfordringar

Nyhende

Sentrale samferdslepolitikarar på Stortinget var på plass i Sogndal i dag for å høyre om samferdsleutfordringane i Sogn og Fjordane.

Transport- og kommunikasjonskomiteen frå Stortinget starta denne veka noregsturneen sin i Hordaland og Sogn og Fjordane. På møtet i Sogndal fredag møtte stortingspolitikarane sentrale politikarar og fagpersonar innan samferdsle for å lære meir om fylket vårt.

Meiner det går for seint

Sogn og Fjordane har hatt ønske om mykje meir enn det som kom i fjorårets NTP, både når det gjeld investeringar på veg, skredsikring, tunnelsikring og tiltak i skipsleia.

– Vi er utolmodige og synest det går for smått med opprustinga av E39 gjennom fylket. Vi er også lite nøgde med manglande satsing på Strynefjellet og tunnel gjennom Vikafjellet, seier fylkesordførar Jenny Følling.

Det siste meiner ho vert ekstra viktig med tanke på det nye vestlandsfylket med Sogn og Fjordane og Hordaland, der godt samband mellom administrasjonsstadane er sentralt. Leiaren i transport- og kommunikasjonskomiteen, Helge Orten (H) frå Møre og Romsdal lytta til innspela.

– Hordaland og Sogn og Fjordane har store prosjekt i dei kommande åra, og det er viktig for komiteen å vise at vestlandsfylka er viktige sjølv om ingen politikarar frå desse fylka er i komiteen vår, seier han.

Etterlyste eiga naturskadeordning

Sogn og Fjordane har ein omfattande plan for samferdsla i fylket vårt, og fylkeskommunen er ein stor vegeigar. Samferdsle gjeld òg kollektivtransport, og i Sogn og Fjordane er det både båt, buss, ferje og etter kvart kortbanenettet for fly. Ønska og behova for nye vegprosjekt er formidable, og det er mykje å ta omsyn til, som klimaendringar og miljøet.

Fylkesordføraren trekte fram behovet for ei eiga naturskadeordning dei fylka som er ekstra utsette, og som får store, upårekna utgifter som følgje av naturskadar som skred og ras på fylkesvegane.

– Ekstremvêr kan gje svært store skader, og praksisen i dag er at staten dekker 40–50 prosent av kostandane. Det er ikkje bra nok, seier fylkesordføraren.

Skredsikring og ferjeavløysing

Fylkesdirektør for samferdsle, Dina Lefdal, fortalte komiteen om skredsikring på fylkesvegane våre, og peikte på behovet for ei auka ramme for å kunne dekke kostnadane. Ho snakka òg om oppgradering av tunnelane, og meiner at utfordringa ikkje vil bli mindre i den nye vestlandsregionen, ettersom Hordaland har tilsvarande utfordringar.

Ho tok også opp ferjeavløysingsordninga, med Ytre Steinsund og Atløysambandet som døme, og slo fast at også her er det rom for utbetringar.

– Det er ei god ordning som gir moglegheit for å avløyse ferjer med bruer, men ho kan bli endå betre, seier Lefdal.