140 meter passert i tunnelen

Ny tid for Honningsvåg

Dei første hundre metarane har medført ekstra sikring av fjellet fordi det er soner med slepper og sprekkar i fjellet. Dette er blitt sikra med betong som vert spruta på fjellet og deretter blir det bora og montert boltar.

- Soner som vi har bygd tunnel gjennom er blitt registrert av geologar før bygging starta og var derfor ei kjent problemstilling som kunne oppstå, seier prosjektleiar Jon Harald Huseklepp.

På Gatteneset ved planlagt tunnel start, vart det før jul avdekka at fjell over dekning til tunnel ikkje var som forventa.

Prosjektet bestemte å flytte senterlinja for tunnel slik at det vart akseptabel over dekning med fjell over tunnelen. Endringar som er utført ligg innanfor regulert område for veg i reguleringsplan.

Pr. i dag er det for tidleg å sei noko om dette vil påverke sluttdato for prosjektet, men det vert jobba for å halde tidsfristar.

Framdrift

Med føresetnad og gode fjellforhold framover er det planlagt 40-60 meter driven tunnel i veka.

Gjennomslag av tunnelen vil då bli ca. i midten av mars månad.

Parallelt med tunneldriving er det arbeid med vegfylling på Gatteneset og transport av stein frå tunnel til deponi i Årevika.

19. desember var det tilbodsopning på elektrokontrakt og det kom inn 5 tilbod. One Nordic Kraftmontasje hadde billegaste tilbodet, på 7,6 millionar kroner, men tilboda skal først kontrollreknast og sjekkast. I slutten av februar vil entreprenør vere innstilt og kontrakt signert. Planlagt oppstart for elektroarbeid er 4. juni.

Bemanning

Lemminkäinen og Volda Maskin har 20-25 personar i arbeid på prosjektet og Statens vegvesen har 2-3 personar på prosjektet.

Det vert arbeidd skift i tunnel og 4 dagars veke på veg i dagen.

Vêret: Det er som kjent vindfult på Stad men anleggsarbeidet har hittil ikkje blitt stoppa av vêrforholda med unntak av snø som har gitt litt utfordringar i kortare periodar.