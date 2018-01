Sogn og Fjordane best i Noreg

Nyhende

– Vi fylgjer utviklinga med interesse og fastslår at det ser ut til at barn les meir her i fylket. Det fortel oss at biblioteka gjer ein god innsats for å auke lesegleda og lesedugleiken til barn og unge, seier fylkesbiblioteksjef Siri Ingvaldsen i Sogn og Fjordane fylkesbibliotek.

Dei siste åra har barn stått for ein stadig større del av utlånet frå biblioteka, både i Sogn og Fjordane og på landsbasis. Sidan 2010 har utlånet til barn vore større enn til vaksne her i fylket. Ingvaldsen meiner utlånet heng saman med meir aktiv formidling av samlingane, leseaksjonar og fleire arrangement i biblioteka.

Årleg fleire hundre arrangement i biblioteka

Det har vore ei kraftig auke i arrangement i biblioteka både på landsbasis og i Sogn og Fjordane. I 2015 var det 348 arrangement i folkebiblioteka i Sogn og Fjordane. I 2016 auka det til over 700 arrangement, 400 av desse retta mot barn.

Biblioteksjef i Vågsøy, Tamara Sortland, driv eitt av biblioteka som har bygt opp arrangementstilbodet på biblioteket.

– Då vi fekk nye lokale i 2016 vart biblioteket mellom anna innreia for å kunne huse større folkemengder og vere arena for tilstellingar. I dagens bibliotek må ein gi rom til treffa mellom menneske. Sjølvsagt må ein ha plass til media og bokhyller, men vel så viktig er det å skape trivsel og aktivitet som gjer at folk kjem til det fysiske biblioteket og vil opphalde seg der.

Tredobla besøkstal

Sidan nyopninga for snart to år sidan har biblioteket etablert seg som ein populær møtestad for folk i og rundt Vågsøy.

– Besøkstalet har faktisk tredobla seg samanlikna med besøket i det gamle biblioteket, seier Sortland.

Biblioteksjefen fortel at biblioteket ønskjer å utvide rammene for kva folk flest i Vågsøy tidlegare har oppfatta at eit bibliotek kan vere. For vaksne har dei arrangert «Mordkveld» med påfølgjande detektivarbeid og løysing på saka.

– Vi trur auka aktivitet både for barn og vaksne gjer at vaksne dreg barna med seg på biblioteket og omvendt, seier Sortland.

Vågsøy folkebibliotek har arbeidd mykje med tilbod retta mot barn og unge, og kan fortelje om eit stort engasjement for leseaksjonar.

– Sommarles, som er ein nasjonal leseaksjon, er blitt så populær at vi bestemde oss i fjor for å lansere vår eigen vri for vintersesongen, nemleg Vinterles, seier Sortland.

Vil nå dei yngste

Også fylkesbiblioteket har lagt stor vekt på å leggje til rette for formidling til barn og unge mellom anna gjennom kurs for bibliotektilsette, klassesett-ordning og lesegledarar.

– Vi har gått saman med Nynorsksenteret, Nynorsk kultursentrum, Foreningen !les, DKS og andre om å tilby turnéar, auke kunnskapen om barn som lesarar og formidle bøker på nye arenaer, seier fylkesbiblioteksjefen.

Fylkesbiblioteket har dei siste åra hatt fokus på tettare samarbeid mellom bibliotek, skule og barnehage.

– Biblioteka, skulane og barnehagane har eit felles mål om å nå ut til dei yngste lesarane. SSBs statistikk tyder på at målretta satsing og samarbeid fører til resultat, seier fylkesbiblioteksjef Siri Ingvaldsen.