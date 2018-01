Marit vann teaterbillettar

Nyhende

Ho var ei av mange som visste at «En mann ved navn Ove» er skrive av Fredrik Backman.

Sven Nordin er som skapt for rolla som Ove, i følgje regissøren. Ove er 59 år og køyrer Saab. Han er sur og tverr og alle naboars skrekk. Kvar morgon går han på ein inspeksjonsrunde i burettslaget for å sjå at alt er på stell. Det trass i at han for lengst er avsett som styreleiar - ei hending han sjølv omtalar som statskuppet. Ove sparer på straumen og prutar i butikken, og har alltid eit uvenleg ord til dei fleste. Vi kjenner alle ein mann som han. Men under overflata på denne innbitte, steile mannen finst ein annan Ove. Ein einsam mann som sørgjer over tapet av kona si.

- Eg gler meg til ny turné med Riksteatret. Ikkje berre fordi mange har lest boka og sett filmen og diggar historia om Ove. Dei fleste har jo møtt ein liknande fyr i sitt eige liv, og eg trur at dei fleste vil oppleve at Ove kan lære oss noko viktig om oss sjølv", seier kritikarroste Sven Nordin.

Konkurransen er eit samarbeid mellom Fjordabladet, Operahuset Nordfjord og Riksteatret.