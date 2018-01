Har selt Seawalk i Karibien

Nyhende

Selskapet Cruise Ventures AS har sendt ut ei pressemelding om saka der det går fram at SeaWalkkaia blir ein sentral del av eit omfattande turistutviklingsprosjekt på Jamaica. Port of Jamaica er kunden og kaia skal leverast hausten 2018.

–Dette er ein stor begivenhet for oss og skaper mange mulegheiter framover, seier partner i selskapet Arthur Kordt. Han ser eit stort potensial for fleksible miljøvenlege cruisekaier på verdsmarknaden.

SeaWalkkaia har til no vore nytta ved meir enn 350 skipsanløp på fem ulike destinasjonar i Scandinavia. Kordt legg vekt på at fordelane med SeaWalk er at ein på ein sikker, skånsam og miljøvenleg måte kan landsette cruisepassasjerar nær sagt der ein måtte ønske.

At ein har operert SeaWalk i verdsarvfjorden Geiranger var avgjerande for regjeringa på Jamaica, idet Port Royal er på søkjarlista til UNESCO om verdssarvstatus.

SeaWalk kan erstatte bruk av lettbåtar for å lande passasjerar.

Styreformann i selskapet, Ole Heggheim peikar på at ein kan rekne med at SeaWalkanløp sparer 10 tonn diesel og/eller 30 tonn CO2 utslepp samanlikna med bruk av lettbåtar.

SeaWalken på Nordfjordeid ligg pent samanbretta i påvente av at cruiseskip skal kome på vitjing.

Cruise Ventures AS skiftar namn frå 1.2.2018 til SeaWalk AS