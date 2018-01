Fleire manglar og bruksforbod

Nyhende

Under kontrollen fekk ein førar køyreforbod og gebyr for manglande kjetting. Ein tilhengar vart avskilta for manglande oppfølging av kontroll. Ein førar vart meld etter fleire brot på køyre og kviletidsregelverket. Ein førarar fekk bruksforbod for sikt, og to førarar fekk åtvaring for feil bruk av fartsskrivar.

Same dag vart det gjeve to åtvaringar for mindre brot på kjøre og kviletid. Ein førar fekk bruksforbod for å ha gjenstandar i siktsone. Han fekk ikkje kjøre vidare før forholdet var retta.

To sjåførar fekk gebyr for dekk med mønster under minimum, og måtte køyre til nærmaste verkstad for å skifte dekk før dei kunne fortsette transporten.