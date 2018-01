Polaris Media valgte Vendt

Nyhende

Medieselskapet har 14 mediehus på Nordvestlandet hvor Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke er de to største.

Viktig satsingsområde

Content Marketing, eller innholdsmarkedsføring, er et betydelig satsingsområde for alle større norske mediehus.

– Markedskommunikasjon med nyttig, engasjerende og relevant innhold knyttet til en bedrift, merkevare eller virksomhet, vil være svært viktig fremover. Gjennom den distribusjonskraften som ligger i våre digitale kanaler kan bedriftene skaffe seg et betydelig konkurransefortrinn, sier daglig leder i Nordvestlandspakken og kommersiell utviklingssjef i Romsdals Budstikke, Kennet Bratteberg.

Kompetanse

Ventd kommunikasjon er et relativt nyetablert PR- og kommunikasjonsselskap med base i Ålesund. Ventd har blant annet knyttet til seg tidligere, mangeårig VG-journalist og Skupdiplom-vinner Freddy Kongsberg, som er sentral i selskapets innholdsproduksjon.

– Vi er svært fornøyd med å ha landet en avtale med Ventd kommunikasjon som har den kompetansen vi har vært på jakt etter. Ventd har i en tid hatt en avtale med Sunnmørsposten og har gjort en svært god jobb. Derfor ønsker vi å utvide samarbeide til å gjelde hele Polaris Media Nordvestlandet, sier administrerende direktør Harald H. Rise.

Felles mål

Ventd kommunikasjon skal på oppdrag fra de enkelte mediehus produsere alle Content Marketing-sakene for mediehusenes kunder, samt annonsesamkjøringer i Polaris Media Nordvestlandet. I tillegg ønsker medieselskapet å bruke kompetansen til rådgivere fra Ventd kommunikasjon inn mot mediehusenes egne ansatte og kunder.

– Avtalen strekker seg over to år og er en tillitserklæring til både selskapet og vår kompetanse. Vi har et felles mål om økt salg av Content Marketing-produkter til mediehusenes kunder i nedslagsfeltet til Polaris Media Nordvestlandet, sier daglig leder og seniorrådgiver i Ventd kommunikasjon, Kåre Stig Nøstdal.

Mediehusene

Polaris Media Nordvestlandets mediehus består av Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke, samt de lokale mediehusene Vikebladet Vestposten, Sunnmøringen, Driva, Åndalsnes Avis, Fjordingen, Vestlandsnytt, Fjordenes Tidende, Møre-Nytt, Fjuken, Vigga, Dølen og Fjordabladet.