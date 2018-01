Det kan bli svært kraftige vindkast

Nyhende

I vêrvarsel på yr.no vert det meldt om fare for kraftige vindkast. Det er meldt om at det kan bli svært kraftig vind på Vestlandet sør for Stad.

I ettermiddag søndag auke til sørleg liten storm 22 m/s i på kysten og i fjellet, frå i kveld full storm 25 m/s og i Sogn og Fjordane periodar med sterk storm 30 m/s.

Frå i kveld er det venta kraftige vindkast i indre dal- og fjordstrøk. Vindkasta er estimert til 25-35 m/s og veldig lokalt i indre Nordfjord kan ein få ekstreme verdiar, 35-40 m/s. Tysdag morgon er det venta minkande vind og vindkast.

Det vert meldt om at store gjenstandar med store vindfang kan blåse over ende. Bruer kan bli stengde, og det er fare for skade på bygningar og infrastruktur.

Sterk vind kan føre til kansellerte avgangar med båt, fly og annen transport.

Folk vert oppmoda om å fest alle lause gjenstandar og unngå å bevege seg unødvendig utandørs.