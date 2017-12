Ingen søkarar frå Sogn og Fjordane

I ei pressemelding skriv samferdsledepartementet at ein ønskjer å legge til rette for at fleire syklar og går når dei har mogelegheita.

–Det er positivt både for betre mobilitet, folkehelse og miljøet. Da må vi sørgje for at infrastrukturen er på plass slik at fleire opplever det både trygt og attraktivt. No fordeler vi 76,4 millionar kroner for å støtte opp om tiltak og prosjekt som fylkeskommunane og kommunane har ansvar for, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Eigendel

Tilskotsordninga, som blei etablert i 2014, er søknadsbasert. Ordninga føreset ein eigendel av byggekostnadane på 50 prosent. Tilskotsmidlane kan nyttast til for eksempel sykkelfelt, gang- og sykkelveg, sykkelveg med fortau, fortau, utbetring av kryss og sykkelparkering. Eit viktig formål med ordninga er å auke fokus og satsinga på sykling og gåing ute i landets fylkeskommunar og kommunar.

57 av 114

Samtlege fylkeskommunar og kommunar har blitt invitert til å søkje. Statens vegvesen har mottatt til saman 114 søknader frå 57 søkarar. Det er innvilga søknadar til 42 ulike tiltak som no vil få tilskot. Fylkeskommunane og kommunane som har fått innvilga sine søknader vil om kort tid bli kontakta av Statens vegvesen.