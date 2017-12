Sjukehuset vårt

Men, her strøymer i alle fall dei gode tankane på -, og livet i sjukehus-korridoren og gjennom romma her på avd. KAE og i heile huset elles, går sin «nye gang», med FLOTTE FOLK. De er eineståande!

Mimremodus

Like bak her, oppe i bakken, kneiser Wennevold-bygget, og ein må berre kome i mimremodus; Dr. Wennevold, den elegante herren i kvit frakk flagrande kring ein slank kropp som jobba altfor mykje …

Ja, mimre endå lenger bak, til tida då Singer sette «spaden i jorda», og gav så det rakk, til å starte Nordfjord sjukehus, som ligg vakkert til i Prestemarka under Kyrkjefjellet … Takk!

Glanstida kom med dei ærverdige doktorar og sjukesystre, og dei som gjekk samarittkurs like oppe under «bjelkane» i det flotte grøne bygget. Her var barnelege, jordmødrer og barnepleiarar på Fødeavd. i 3.etg. Vidare var det avdelingstilsette og mange, mange fleire spesialitetar i alle etasjar og fløyer.

Gode smil med helsebot

Minnest så godt Løset-systrene, og syster Åse, syster Tordis, kontorsyster Klara, dr. Roti, barnelege Ole Sverre, syster Åshild, syster Elfrid, syster Jenny, syster Kristina, og ikkje å gløyme eit «engleansikt» frå Almenning.

Alle med milde, gode smil som det låg mykje helsebot i. (Dette er då sjølvsagt ikkje ei oversikt over tilsette, men individuelle minne frå tidlegare tider … mange fleire skulle vere nemnde.) S

Eg ser føre meg syster Aud i ein stille nattetime kome listande inn døra med ei lun jakke over skuldrene. Og her er minne om Dr. Lygonis som i juletid stod ved ei sjukeseng og skrudde opp ein nydeleg julespeledåse, for i neste augeblink å vere vekk ut døra med frakkeflippen sist, då han plutseleg var kalla til ei viktigare oppgåve.

Unik stemning

Levande i minnet er ei juleaftan med besøk til vår mamma, då vi vart inviterte til julestova oppe i tredje etasje. Der var det juletre og juletregang for dei som kunne, med julekaker og kaffi, juleknask og alt som høyrde til.

Og der var syster Eldfrid frå Lote på vakt, og ho hadde to av borna med, som då òg var så heldige å få oppleve denne unike stemninga på sjukehuset julekvelden. Vi som trudde dette skulle bli ein «trist» julekveld, fekk tenkje om att.

Livets største stunder

Kom ein eit tiår, eller to, lenger ut, er vi på den nye fødeavdelinga i andre etasje, og hadde livets største stunder med dei nyfødde komne vel til verda. Og der var jordmor Marie, jordmor Aud, jordmor Elin og fleire.

Er ein så i rette «modus» kan ein minnast rosedufta på badet, der alle blomane fekk plass ved nattetid.

Og denne kjære «borga» står der den dag i dag og minner oss om tider som var, og om alt vi endå har å takke for i Eid kommune, med SJUKEHUSET VÅRT. Nær sagt berre ein liten tur opp bakken, så er vi der! Takk for all god hjelp vi har fått og framleis får!

God jul ved Nordfjord Sjukehus og til alle!

Frå takksam tidlegare nybakt mor, pasient og besøkande.