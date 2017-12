Jul og julemysteriet

Det er som vi går inn i ei anna verd der vi leikar, klappar i hendene, bukkar og neier og snur oss omkring. Born og vaksne. Dagar då ein får vere saman med våre nære og kjære, der juletonar, juletre og julelys fører oss inn i ei lysare tid midt i den mørkaste årstida. Vi vert liksom rausare, mjukare, gladare og meir løyndomsfulle. Forventning og glede.

For andre er jula ei tung tid. Dei som er åleine kan kjenne det ekstra einsamt. Dei som har mist sine næraste kan kjenne sorga ekstra tung. Kjære ansikt som høyrde fortida til, er ikkje i rommet lenger. Men dei kjem likevel i løpet av kvelden. Ein ser dei gjennom tårer ….

Kva tyder ordet JUL?

Det er eit nordisk ord med ukjent tyding, står det i eit leksikon. Namn på ein heidensk midtvinterfest. Når kristendomen kom til Noreg, så vart jula kristna. Medan ein i England kallar denne festen for Christmas, Kristusmesse, så vart feiringa av Jesu fødselsdag framleis heitande jul her i Norden.

Når vi ikkje heilt veit kva ordet JUL tyder, så har eg tenkt at kvar av bokstavane i JUL fortel noko om jula sitt innhald.

J står for Jesus.

Kven bestemte namnet? Jau, det var engelen Gabriel. Du skal kalla han Jesus, for han skal frelse folket frå syndene deira. Kvart namn har si tyding. Namnet Jesus tyder frelsar. I jula vart ein frelsar fødd!

U står for Under.

Maria var truleg berre ei ung kvinne på rundt 16 år då ho vart forlova med Josef. Etter at ho hadde fått vite at ho skulle få eit barn og kalle han Jesus, seier ho: Korleis skal det gå til, når eg ikkje veit av mann? Engelen svara: Den Heilage Ande skal kome over deg, og krafta åt Den Høgste skal skyggje over deg. Difor skal og barnet som vert født, kallast Guds Son. For ingen ting er umogeleg for Gud.

Underet i jula er at Gud vert menneske i Jesusbarnet. Eit under er noko vi ikkje forstår, men som likevel skjer – noko vi undrar oss over. Det er sjølve Julemysteriet, med eit fint ord kalla inkarnasjonen. At Gud vert menneske, ikledd kjøt og blod.

For som vi syng i ein av julesalmane:

Det vesle barn i Betlehem,

Han var ein Konge stor,

som kom frå høge himmelborg,

ned til vår arme jord.

Kven kan seie at ein fullt ut forstår det?

L står for Lovsong.

Lovsong er ein glad song. Natta var mørk den første julenatta. Men englane lyste opp mørkeret og dei song:

Ære vere Gud i det høgste og fred på jorda hjå menneske som Gud har hugnad i.

Julesongane står endå sterkt i vår julefeiring. Vi høyrer dei på kjøpesentera og i radio og TV. Juleplater av kjende artistar er sikra salssuksess. Jau, å synge dei glade julesongane er ein viktig del av jula. Lovsongen tonar overalt rundt oss i den glade juletid!

JUL står for Jesus, Under og Lovsong. Ein lovsong som på ein fin måte får fram kva Jesus i sin store kjærleik har gjort og som gjev grunn til ei glad julefeiring, er ein amerikansk julesong der diktarpresten Eyvind Skeie har gjeve oss vers 2 og vers 3. Nynorsk omsetjing er ved Ragnar Tesdal, (Nr. 56 i nye salmeboka)

Ei krubbe var vogga som

venta han her,

det vesle barn Jesus, vår

Frelsar så kjær.

Men stjernene lyste

så vismenn fekk sjå,

det vesle barn Jesus, på leiet av

strå.

Så enkelt og stille kom Gud til

vår jord,

så høgt er eg elska av Jesus, min

bror.

Han kom frå Guds himmel, Gud

sjølv var han lik,

men Jesus vart fattig og eg er

blitt rik.

Frå krubba til krossen gjekk

vegen for deg,

slik opna du porten til himlen

for meg.

Velsign oss, ver med oss, gje ljos

på vår veg,

så alle kan samlast i himlen hjå

deg.

Med ynskje om ei glad JUL prega av Jesus, Under og Lovsong!