Folkevekst i Eid

I dag kom Statistisk Sentralbyrå (SSB) med sine berekningar for folketalsutvikling i Norge. Berekningane viser at det vil bu 5.296.795 menneske i Norge 1. januar 2018, ein vekst på 38.478 innbyggarar (0,7 prosent). Utviklinga i Sogn og Fjordane er negativ. Her går ein tilbake med 172 innbyggarar sidan 1. januar 2017, til 110.094 innbyggarar.

I Eid kommune vil det vere ny folketalsrekord ved årsskiftet. Då vil ein, i følgje SSB sine berekningar, ha 6.140 innbyggarar i kommunen. Dette tilsvarar ein vekst på 1,3 prosent, altså godt over landsgjennomsnittet. 1. januar 2017 var det 6.064 innbyggarar i Eid kommune.

I Nordfjord er det Eid og Gloppen som utmerkar seg positivt når det gjeld folketalsutvikling. Eid-ordførar Alfred Bjørlo trur ikkje dette er tilfeldig.

– Det er ein god driv i det private næringslivet i begge kommunane. I tillegg kan ein bu i begge kommunane, og ha ein stor bu- og arbeidsmarknad tilgjengeleg, seier Bjørlo, og legg til at alt ligg til rette for at denne effekten berre blir meir merkbar når det blir sett inn 20-minuttsavgangar på Lote-Anda over nyttår.

Oversikta nedanfor viser alle kommunane i Sogn og Fjordane sitt forventa folketal 1. januar 2018, med folketalsutviklinga frå 1. januar 2017 i parentes.

1. Førde: 13.060 (51)

2. Flora: 11.987 (- 12)

3. Sogndal: 8.059 (118)

4. Stryn: 7.165 (- 53)

5. Eid: 6.140 (76)

6. Vågsøy: 5.984 (- 47)

7. Gloppen: 5.854 (71)

8. Årdal: 5.268 (- 95)

9. Luster: 5.206 (55)

10. Høyanger: 4.132 (- 58)

11. Bremanger: 3.792 (- 55)

12. Askvoll: 3.070 (5)

13. Jølster: 3.040 (- 9)

14. Gaular: 3.001 (35)

15. Naustdal: 2.825 (- 23)

16. Fjaler: 2.815 (- 47)

17. Selje: 2.771 (- 20)

18. Vik: 2.682 (- 40)

19. Leikanger: 2.340 (8)

20. Gulen: 2.338 (- 33)

21. Lærdal: 2.153 (- 6)

22. Aurland: 1.775 (- 12)

23. Hyllestad: 1.385 (- 53)

24. Balestrand: 1.269 (- 19)

25. Hornindal: 1.179 (- 19)

26. Solund: 804 (10)