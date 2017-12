Åtvarar mot nedisa ruter

Det var i ein kontroll på Nordfjordeid torsdag at to sjåførar fekk skriftlege åtvaringar for ikkje å ha skrapa rutene sine fri for is.

– Vi vurderte rutene på grensa til melding til politiet, og begge sjåførane vart gjevne skriftlege åtvaringar. Bilførarane fekk ikkje forlate kontrollplassen før rutene var frie for is, seier Svein Arne Henjesand i Statens vegvesen.

Han legg til at nedisa ruter vil kunne føre til farlege situasjonar og alvorlige trafikkulykker, samt at førarkortet vil verte inndrege om føraren vert meld.

I kontrollen på Nordfjordeid torsdag vart 176 køyretøy kontrollerte. I tillegg til dei to førarane som fekk skriftelege åtvaringar for nedisa ruter, vart ein førar ilagt gebyr for ikkje å ha nytta bilbelte.