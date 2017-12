Vil gje kultur tilbake

Det var leiaren i Oppvekst- og kulturutvalet, Knut Tore Nes Hjelle (V) som stod for overrekkinga. Han konstaterte at Fjordabladet, etablert i 1874, er den eldste kulturprisvinnaren nokosinne i Eid, og han rosa lokalavisa for å vere ein god formidlar av kultur- og idrettsprestasjonar i Eid og Nordfjord.

– Avisa er til stades og formidlar på ein veldig god måte. Vi set pris på det, sa Nes Hjelle mellom anna. Han håper at Fjordabladet vil bestå og kan halde fram med å vere ein kulturberar for lokalsamfunnet, sjølv om majoritetseigarskapen ikkje lenger er på lokale hender.

– Svært gledeleg

Redaktør Ingebjørg Nilsen Stokkenes var til stades for å ta imot prisen.

– Dette er svært gledeleg, og det er ei stor ære å vere i selskap med Eid Idrettslag, Eid Musikklag og kjende lokale personar som har stått på for blant anna musikk, idrett og kultursoge.

– Denne prisen er først og fremst til Fjordabladet som lokal kulturberar gjennom 140 år. Det er gledeleg at Fjordabladet anno 2017 får æra av å motta kulturprisen på vegner av denne lange historia.

– Kulturprisen viser at Fjordabladet gjer ein viktig jobb for lokalsamfunnet. Som den eldste avisa i Sogn og Fjordane er vi ein viktig kulturberar. Kultur er heilt avgjerande for å skape gode og livskraftige lokalsamfunn, sa redaktøren mellom anna i sin takketale.

Avisa har diskutert grundig kva ein skal bruke dei 10.000 kronene på, og har kome fram til at ein vil gi noko igjen til Eidasamfunnet.

– Vi registrerte at kommunen gløymde å søkje om friske midlar til kultur for dei eldre. Det er dei eldre som har vore med på å forme Eidasamfunnet vi har i dag, og vi vil gi kultur til dei eldre. Halve pengesummen frå kulturprisen vil Fjordabladet dermed gi til nokre som skapar underhaldning for dei eldre over nyåret, med konsertar både på Eid eldretun, avdelingane på Hogatunet og dagsenteret.

– Den andre halvparten av prisen gir vi til den nye utstyrsbanken BUA, så dei kan kjøpe endå meir idretts- og friluftsutstyr som kjem alle i kommunen til gode, sa redaktøren.