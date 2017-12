Kommunestyret i Eid gjorde i dag vedtak om at Eid kommune tek sikte på å overta Heggjabygda vassverk. Med overtaking og reinsa vatn frå Nor Vassverk vert det lagt til grunn ein samla kostnad på omlag 25.000 kroner per abonnent. Det vert laga ei intensjonsavtale med abonnentane. Intensjonsavtala skal leggast fram til politisk handsaming.

