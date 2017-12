Ikkje bruk eldre kvinner som salderings-post!

Dette kjem fram i ein uttale som er vedtatt av kommunestyra i Lærdal og Eid kommunar. I tillegg har alle ordførarane i kommunane i Nordfjord støtta uttalen.

–Då fødeavdelingane ved Nordfjord og Lærdal sjukehus vart lagt ned, var gynekologisk poliklinikk noko av det Helse Førde framheva skulle vere eit kompenserande tiltak for kvinnene i Sogn og Nordfjord. Det polikliniske gynekolog-tilbodet som er etablert ved lokalsjukehusa, ligg allereie i dag langt under det reelle behovet. Det blir prioritert strengt kva kvinner som får gynekologisk undersøking lokalt dei cirka 20 dagane i året ein har eit slikt tilbod ved lokalsjukehusa. Dei som blir prioritert er i stor grad eldre kvinner med dårleg helse, som ein ikkje ynskjer skal bli utsett for tilleggs-belastinga med lang reiseveg til Førde, heiter det i uttalen som vidare viser til at tilbodet er i tråd med nasjonale føringar for «Framtidas lokalsjukehus».

Breie pasientgrupper

–Gynekologisk poliklinikk ved lokalsjukehusa er ut frå dette i tråd med dei nasjonale føringane for «Framtidas lokalsjukehus», som byggjer på at tilbodet ved lokalsjukehusa i større grad skal rettast inn mot breie pasientgrupper med dårleg helse, og med fleksible modellar som gjer at dei skal få så mykje som råd er av sitt helsetilbod lokalt. Vi vil også peike på at ei eventuell nedlegging av gynekologisk poliklinikk i Lærdal og Eid høgst truleg fører til at mange av desse kvinnene vil velje sjukehus utanfor fylket for å få kortast mogleg reiseveg, heiter det i uttale som nemner Voss og Volda som aktuelle sjukehus.

Rekruttering

–Vi krev ut frå dette at Helse Førde straks set i gang rekruttering av legekapasitet for å kunne halde oppe den gynekologiske poliklinikk-aktiviteten i Eid og Lærdal. Eit minstekrav må vere at styret slår fast at aktiviteten skal vere på plass igjen frå 1.1.2019. Vi vil også framheve at det samfunnsøkonomisk vil vere ei dyrare løysing om alle desse pasientane kvar og ein må reise til Førde, framfor at spesialistane ambulerer og møter pasientane til konsultasjon på lokalsjukehusa. Det vil vere eit paradoks dersom Helse Førde bevisst vel ei løysing som vert dyrare for samfunnet samla sett, og i tillegg gjer at helseføretaket mister pasientar til Voss og Volda.

Kritisk

–Dersom den økonomiske situasjonen i Helse Førde no er så kritisk at ein set i verk drifts-kutt som råkar eldre, sjuke kvinner med stort behov for helse-hjelp, vil vi alternativt oppmode styret til å setje dei planlagde investeringane ved Førde Sentralsjukehus på vent, eventuelt nedskalere desse, heiter det i uttalen frå dei to kommunestyra.

Urovekkjande

– Det er veldig spesielt at dette forslaget kjem utan er føregåande prosess. Det er urovekkjande at ein med eit knips i fingrane kan fjerne tilbod, sa ordførar Alfred Bjørlo (V), då uttalen vart behandla i kommunestyret torsdag.

Siri Sandvik (Ap) uttrykte stor frustrasjon over at det er «armane» som er tenkt kutta når Helse Førde må spare pengar, medan ein skjermar tilboda ved Sentralsjukehuset i Førde i størst mogeleg grad.

– Spørsmålet er kva som er best for innbyggjarane i alle delar av fylket. Det er heilt absurd at ein skal sende masse eldre folk enkeltvis med dyre drosjeturar, sett opp mot kva det kostar å sende ein gynekolog, påpeika Sandvik.

Lars Svein Drabløs (Frp) tok til orde for å ikkje berre sende uttalen til Helse Førde, men også til statsråden.

Kommunestyret bestemte at uttalen, i tillegg til Helse Førde, også vil bli sendt til Helse Vest og Helse. og omsorgsdepartementet.