– Skal fronte Eid som cruisehamn

Om det er ein del av behandlinga, er litt usikkert, men det er i alle fall ein realitet at Eli Førde Aarskog framleis skal bidra til utviklinga av eidasamfunnet med litt av energien og engasjementet sitt. No skal ho nemleg fronte Eid som cruisehamn.

Eidapatrioten Aarskog er engasjert av Seawalk Nordfjord for å få ut bodskapen om vikingdestinasjonen Eid.

Eli Førde Aarskog var invitert til avslutningsmiddagen for kommunestyret i Eid i dag. Ho har gjennom fleire tiår vore svært aktiv i lokalsamfunnet her, både innan kulturliv, næring og ikkje minst politikk, no sist som varaordførar for Høgre, inntil ho i september i år flytta til Trondheim etter 35 år på Nordfjordeid.

Under julemiddagen fekk ho mange gode ord for sin omfattande innsats frå Eid-ordførar Alfred Bjørlo (V). Han var sjølv ung korpsmusikant då ho kom hit på 80-talet, og hugsar henne som aktiv korpsmamma frå den tida.

Aarskog fekk stor takk frå kommunestyret for dei to åra som varaordførar og alt det andre ho har bidrege med og gjort for eidasamfunnet, i tillegg til å ha drive Nordfjord Hotell.

– Du har vore engasjert og utolmodig. Du har vore med på å drive samfunnet framover, sa ordføraren. Han framheva som ein stor styrke at Eli, som innflyttar, har sett eidasamfunnet både frå utsida og innsida. Bjørlo karakteriserte henne som ein redeleg, ærleg og tydeleg person som nyt djup respekt hjå alle, uansett partitilhøyrigheit.

Og Eli Førde Aarskog kvitterte med ros og gode ord til sine politikarkollegaer, mange nemnd med namn, som Arve (Dahl), som fekk karakteristikken «skulekryssets bestefar». Ove Bjørlo vart karakterisert som ein hauk, ein samfunnsbyggjar som ser samanhengar. Aarskog rosa Sigurd Reksnes som ein av altfor få som engasjerer seg i fylkes- og rikspolitikken. Ein av dei som fekk ekstra rosande ord var Lars-Svein Drabløs (Frp). Han er ein person som har uvanleg mange gode og nyttige nettverk, ikkje minst i helsepolitikken.

– Ettertida vil gje han meir kred, poengterte Aarskog.

Ho takka for alt ho har fått vere med på. Den engasjerte dama la ikkje skjul på at det var kleint å gå ut av politikken. Etter å i årevis ha jobba knallhardt for å få folk til Eid, så går ho sjølv. Men sjølv om Eli no har flytta til Trondheim, er kjensla for Eid framleis sterk, noko som vil vere nyttig når ho no er engasjert av seawalkselskapet for å fronte Eid som cruisedestinasjon.