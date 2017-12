–  Det er ikkje eg som har sendt e-posten

– Eg har har blitt oppringt av fleire som har fått e-posten, den er sendt både til veninner og til folk i hesteskomiljøet. Til og med mannen min har fått e-posten som liksom skal vere frå meg, fortel Fagerstrand. Ho er fortvila og veit ikkje heilt kva ho skal gjere, utover å skrive på facebook kva ho har blitt utsett for, og be vennene om å ikkje opne den.

Også Fjordabladet har fått slik e-post der teksten er:

"Hjelp

Jeg håper dette kommer til deg i tide. Jeg gjorde en tur til Donetsk, Ukraina og min bag ble stjålet med mitt internasjonale pass og kredittkortet mitt inne. Ambassaden er villig til å hjelpe meg med å ta et fly uten passet mitt, jeg trenger bare å betale for billett- og hotellregningene. Til min forferdelse, kan jeg ikke få tilgang til pengene mine uten kredittkortet mitt og kontakte banken min, men de trenger mer tid til å gi meg et nytt kort. I denne uheldig situasjonen tenkte jeg på et lån som jeg kan betale tilbake så snart jeg kommer tilbake. Jeg trenger virkelig å bli med på neste flytur. Jeg trenger 14,200NOK. Fortell meg om du kan hjelpe meg gjennom Western Union fordi det er det beste alternativet jeg har.

Gi meg beskjed om det er mulig.

Jeg venter på svaret ditt

Mvh

Synnøve Fagerstrand»