Søkjer om 300.000 kroner i årleg driftsstønad

Fellesanlegget – Tua er eigd av EIL, Heia IL, Eidsbygda skyttarlag og Eid jeger og fiskelag. Formålsparagrafen er å legge til rette for friluftsliv, fysisk aktivitet og trim for ålmenta. Dei fire eigarane arrangerer i tillegg trening, konkurransar og årlege meisterskap på anlegga og fasilitetane til Fellesanlegget – Tua. Meisterskapa er både lokale, regionale og nasjonale.

Leiar Ove Bjørlo skriv i søknaden at alt arbeidet dei utfører vert gjort på dugnad. Dette gjeld tilrettelegging for born og unge med friluftslivsaktivitetar både sommar og vinter, utflukter for barnehagane og skulane i kommunen og ikkje minst løypepreparering vinterstid innetter Fladalen og opp i Lindvikdalen. Dei siste to åra har dei bygd opp og driftar to store grillhytter som vert mykje nytta. Den eine er innanfor Sagesetra i Fladalen og den andre som vart opna no i haust er oppe i Lindvikdalen. Begge hyttene er opne for ålmenta.

Fellesanlegget trudde at dei skulle få spelemidlar til desse to hyttene, men det viste seg at det ikkje var stønadsberettiga. Sanitetskvinnene, lokale bankar og fleire organisasjonar og privatpersonar støtta opp om å få bygd hyttene, men utan ein tredel av totalkostnadane i spelemidlar vart det også ein stor kostnad for Fellesanlegget – Tua.

Tidlegare hadde Fellesanlegget Tua 25.000 kroner i årleg støtte frå Eid kommune for å opparbeide og brøyte parkeringsareala på Tua, dette vart så heva til 50.000 kroner.

– Sjølv om alt arbeidet vert utført på dugnad er der store driftskostnadar, som vi slit med å få inn. Privatpersonar og verksemder betaler inn støtte til anlegget, som reine gåver til Tua`s venner, eller gjennom sponsoravtaler. Sist vinter var det lite snø og ein kort skisesong, noko som førte til at færre støtta oss med gåver. Det som gjer at vi held på er skrytet og gleda over å sjå kor mange som nyttar seg av tilboda vi legg til rette for. Fulle parkeringsplassar og yrande folkeliv i skileikområdet og innover dalane er eit flott syn, skriv Bjørlo. Han fortel vidare at laget måtte lånefinansiere kjøpet av Stigedalshytta. Der er planen komande år å innreie kjellaren til varmestove/ smørjebod og føresett auka støtte frå Eid kommune, eit «offentleg» toalett. Både til dette og generell renovering av Stigedalshytta er det søkt spelemidlar, men for begge søknadane er det store materialkostnadar, som gjer at ein tross dugnadsarbeid får store faktiske kostnadar.