Under Statens vegvesen sin kontroll på Kjøs i går vart det skrive ut fire gebyr for dekk med for lite mønsterdjupn på ein lastebil , ein sjåfør fekk gebyr for manglande vinterdekk, to sjåførar fekk gebyr for ikkje å ha med tilstrekkeleg tal kjettingar.

Ein sjåfør fekk åtvaring for mindre brot på køyre- og kviletida og eitt firma vart meld for å køyre med fartsskrivar som ikkje var kalibrert i tråd med krava.