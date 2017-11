Ber om at tilboda ikkje vert svekka

Formannskapet i Eid har bede om å få greidd ut konsekvensane av ein reduksjon av ramma med 3,5 millionar kroner innan helse og omsorg, 0,5 millionar kroner på teknisk og samfunn og 0,5 millionar kroner i sentraladministrasjonen.

2018-budsjettet i Eid kommune har no vore til behandling i dei ulike utvala.

Teknisk- og samfunnsutvalet (TSU) presiserer i ein budsjettkommentar at kutt i vedlikehaldskostnader er eit lite framtidsretta innsparingstiltak. Dei diskuterte på møtet mogelegheiter for innsparing, men kom ikkje fram til noko som monna.

Helse- og sosialutvalet i Eid godtek reduksjonen på ytterlegare 3,5 millionar i helse- og omsorgstenestene, men ber om at det vert nøye rapportering i kvart utvalsmøte i 2018 om situasjonen og status i tenestene. Reduksjonen kan ikkje gjennomførast dersom tenesteytinga bryt med forsvarlegheitskravet i tenestene.

Eid eldreråd er skeptiske til å redusere investeringar som reduserer driftskostnader på sikt. Eid eldreråd er også skeptiske til auke i eigedomsskatten på grunn av ekstra økonomisk belastning for pensjonistar med lave inntekter.

Heller auka enn svekka

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne ber om at tilboda til menneske med nedsett funksjonsevne ikkje blir svekka, men heller auka.

Rådet ber om at støttekontaktordninga ikkje blir samordna på ein slik måte at ein støttekontakt får ansvar for fleire brukarar på same tid.

Dei peikar også på at symjehallen er eit viktig tilbod til menneske med nedsett funksjonsevne. Rådet meiner at gebyrsatsane ikkje må auke i høve 2017, helst reduserast, og at familierabatt bør innførast.

Rehabilitering av garderobane

Når det gjeld investeringsbudsjettet, så tek Råd for menneske med nedsett funksjonsevne til orde for at rehabilitering av garderobane i Eid idrettshus bør inn på prioriteringslista seinast i 2019. Det må inkludere garderobar som er tilpassa brukarar med følgje.

LA-senteret kan lage maten

Rådet ber også om at det blir vurdert om kostnadene med avvikling av møta kan reduserast, til dømes nytte LA senteret til å lage maten. Tilsvarande bør kostnadene med gåver og representasjon reduserast.