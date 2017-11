–Umogeleg å vurdere konsekvensane

Dette sa Kari Krogh, kommunesjef i Eid kommune, då helse- og sosialutvalet drøfta sektoren sitt budsjett for 2018.

Nær ni millionar

I rådmannen sitt forslag til balanserte budsjett, låg det inne eit kutt på 5,392 millionar kroner samanhalde med konsekvensjustert budsjett, som er ei framskriving av drifta i inneverande år. For å få kommunebudsjettet til å gå i balanse må sektorane kutte ytterlegare elleve millionar kroner. Formannskapet bad i sitt siste møte om at helse- og sosialbudsjettet vart redusert med ytterlegare 3,5 millionar kroner.

– For å oppnå ein reduksjon på 5,392 millionar kroner såg vi på samordning av nattevakter, omorganisering av støttekontakttenesta, justering av stillingar i årsarbeidsplan for 2018, samt ytterlegare samordning av butenester, i hovudsak på Elvebøen og Gjerdane. Målet er at kvaliteten på tenestene vert betre med ei samordning av butenester. Når det gjeld nattevakter er det ein viss risiko for at ressursane vert for knappe, men det er førebels ei prøveordning som vert fortløpande vurdert og endra ved behov, sa kommunesjef Kari Krogh som var langt meir usikker korleis ytterlegare kutt på 3,5 millionar kroner ville slå ut.

Forsvarlege tenester

–Det er heilt umogleg å vurdere konsekvensane eksakt. Samfunnsoppdraget er forsvarlege tenester, noko leiarane er ansvarlege for. Dersom opplegget i avdelingane nærmar seg ei grense som bryt med krav til forsvarlegheit, vil leiarane for kvar avdeling vere ansvarlege for å førebu sak og syte for at deira vurderingar vert løfta opp til politisk nivå. Med ein ytterlegare reduksjon på 3,5 millionar kroner i framlegget til balansert budsjett vil det ikkje vere rom for å vente på slike situasjonar, sa kommunesjefen som opplyste utvalet om at ein ytterlegare reduksjon på 3,5 millionar kroner måtte fordelast på avdelingane, ved at ein samordna nattevakter generelt, og dag og kveldsvakter i bu og miljøtenesta.

– I tillegg må vi ha ein grundig gjennomgang av intern organisering og justere det som er mogleg i turnusane og årsarbeidsplanen.

Fanga

–Dette er veldig vanskeleg. Det er greitt at denne sektoren ikkje skal skjermast, men vi må vere ansvarlege. Budsjettreduksjonar handlar om stillingar, noko anna er det ikkje. Vi får håpe at investeringane som er føreslått på Myroldhaug kan effektivisere drifta og redusere driftskostnadene. Eg føler at vi på ein måte sit her fanga. Vi veit at utan at inntektene vert auka, så må vi redusere utgiftene. Uansett så er ein ting sikkert, vi kan ikkje drifte Eid kommune som no i framtida, sa Ove Bjørlo (Ap) før utvalet gjorde sitt samrøystes vedtak.

Vedtak

Helse- og sosialutvalet godtek reduksjonen på ytterlegare 3,5 millionar i helse- og omsorgstenestene, men at det vert ein nøye rapportering i kvart utvalsmøte i 2018 om situasjonen og status i tenestene. Reduksjonen kan ikkje gjennomførast dersom tenesteytinga bryt med forsvarlegheitskravet i tenestene. Rådmannen sitt balanserte årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021 vert elles teke til vitande, heiter det i vedtaket.