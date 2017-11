Startar klubb for språkinteresserte

Ho startar no opp «Language Club», og håper mange har interesse av å vere med i ein språkklubb.

– Tanken min er at dette er for alle som treng å øve på framandspråk som du lærer på skulen. Eller kanskje du har lyst å utvikle engelsken din eller vil gjerne friske opp tysk, fransk eller spansk som du har lært på skulen for lenge sidan?, seier ho.

Timea inviterer til stråklubb i Hjertuginna på Eid vidaregåande skule tysdag 28. november om kvelden.

– I dag er her ingen plass å øve språk, og det er det eg vil gjere noko med. Klubben vert for alle interesserte, uansett alder og nasjonalitet, samtidig som det kan bli ein fin plass å bli kjent med fleire, fortel ho.