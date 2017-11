Klar for montering av dagsturhytte

Det er fem dagsturhytter som no innan ei veke skal bli frakta på plass. Det gjeld hytter i Eid, Gloppen, Jølster, Luster og Flora. Planen var å få hytta på Naustdalskamben i Eid på plass komande tysdag eller onsdag, med dette vil bli utsett om lag ei veke. Dagsturhytta kjem med båt til tømmerkaia på Naustdal. Den er i fire modular som blir frakta opp i fire helikopterturar. Dagen før skal fundamentet borast fast i grunnen. Arbeidet med å gjere ferdig hytta blir gjort av eit arbeidslag same dagen. Det er firma Reksnes byggevare i Masfjorden som vil stå for arbeidet. Eit helikopter vil bli brukt for å få alle dei fem hyttene på plass innan tre, fire dagar. Det er Sparebankstiftinga og fylkeskommunen som står bak etablering av i alt 26 dagsturhytter i Sogn og Fjordane.