Cruisestrategi for Vestlandet

Handlingsplanen for cruisestrategien for vestlandsfylka er no ute på høyring, og du kan seie meininga di fram til 2. januar 2018.

Handlingsplanen syner føreslegne tiltak innan klima, miljø og verdiskaping på land og femnar om dei to viktigaste innsatsområda innan cruise, klima og miljø og auka verdiskaping på land.

Cruisetrafikken til Vestlandsfylka har dei seinare åra auka kraftig, og utgjer etter kvart ein viktig del av den samla reiselivsnæringa på Vestlandet. Om lag 70 prosent av all cruisetrafikk i Noreg skjer i dei fire Vestlandsfylka. Det er i alt 17 hamner som tek i mot cruiseskip på Vestlandet.

Bergen er den største cruisehamna i Noreg.

Kan bli dobla

I følgje ei prognose som er utarbeidt av Transportøkonomisk Institutt kan talet på cruiseturistar doblast mot 2041. Det er mange moglegheiter knytt til denne auken. Samstundes fører auken med seg ein del utfordringar. Ei av utfordringane er knytt til utsleppa frå cruiseskipa medan dei ligg til kai, der både luft- og vassforureining kan vere eit problem. Det er også ein del utfordringar til det å få auka dei positive ringverknadane til reiselivsnæringa i nærleiken av hamnene, med andre ord auka verdiskaping og betre lønsemd for reiselivsbedrifter som leverer til cruiseindustrien. Det er også svært ønskeleg at fleire reiselivsbedrifter kan levere aktivitetar og opplevingar til cruiseindustrien.

Felles cruisestrategi

For å få eit tydelegare bilete på vegen vidare har dei fire fylkeskommunane på Vestlandet utarbeida ein felles cruisestrategi for regionen, «Cruisestrategi for Vestlandsregionen 2016-2020». Denne vart politisk vedteken av Vestlandsrådet 10.november 2016. Føremålet med cruisestrategien er å støtte opp om visjonen i den overordna reiselivsstrategien for Vestlandet, og å arbeide vidare med problemstillingar knytt til cruiseturisme. Dette vil ein oppnå gjennom klare og målretta strategiar for vidare utvikling av cruise som ein del av reiselivsnæringa i landsdelen.

Visjonen i reiselivsstrategien er:

«Det mest berekraftige reisemålet i Europa, basert på lønsame og tilgjengelege naturopplevingar». Hovudmålet for cruisestrategien er: «Cruiseturismen i Vestlands-regionen skal utviklast som ein del av reiselivsnæringa på ein berekraftig måte, slik at ein tek vare på natur, kultur og miljø.

Cruisetrafikk til Noreg 2016

Tal cruiseanløp til Noreg i 2016 var 1 809, ei auke på 5% frå 2015. Totalt var det 658 882 cruisepassasjerar til Noreg som utgjer 2,7 millionar dagspassasjerar på norske destinasjonar. Dette var ei auke på 8,5% samanlikna med 2015.

Cruisetrafikk til Vestlandsregionen 2016

Til Vestlandsregionen var det 1 260 anløp i 2016. Dette utgjer 68% av alle cruiseanløp til Noreg. Andelen var 66% i 2015. Tal dagspassasjerar til Vestlandsregionen i 2016 var 1 959 626. Dette utgjer 72,5% av alle dagsbesøk til Noreg, ei auke frå 69% i 2015.

Prognose cruisetrafikk 2017

I 2017 er det framleis 17 hamner i regionen som tar i mot cruiseanløp. I 2016 var det 18 hamner. Dette er hamner som er registrert som aksjonærar i Cruise Norway AS. I tillegg er det nokre mindre hamner som ikkje er med i Cruise Norway AS, og som har eit mindre tal anløp. Desse er ikkje med i dei nasjonale statistikkane for cruiseanløp og cruisepassasjerar.

Prognosar for cruisetrafikken til Noreg i 2017 er 1 887 cruiseanløp (+4%) og 3 067 000 dags-passasjerar (+13%) frå 2016.

For Vestlandsregionen viser prognosen ei auke frå 1 260 anløp i 2016 til 1 308 anløp i 2017. Dette er ei auke på 78 anløp (+6%). Prognosen viser at tal dagspassasjerar vil auke frå 1 959 626 i 2016 til 2 212 760 dagspassasjerar i 2017. Dette er ei auke på 253 134 dagspassasjerar (+13%).

Vestlandet sin del av den totale cruisetrafikken til Noreg vil i henhold til prognosane for 2017 vere 69% for tal cruiseanløp, mot 68 % i 2016. For tal dagsbesøk er andelen 72% i 2017 mot 72,5% i 2016.

Prognosetala for 2017 viser ein auke i tal dagspassasjerar i alle fire fjordfylka målt mot 2016. Samla auke for Vestlandsregionen er omlag 253 000 dagspassasjerar (+13%). Samanliknar ein tilsvarande tal for 2015 med 2017 er auka i tal dagspassasjerar på 482 837. Dette er ei auke på 28% frå 2015 til 2017. Tala for 2017 er dei høgste tala som er registrert innan cruise, både til Noreg og til Vestlandsregionen.

Vestlandsregionen skal vere internasjonalt leiande på berekraftig cruiseturisme.

• Cruiseturismen i regionen skal utviklast i samsvar med UNWTO sine 10 prinsipp for berekraftig reiseliv.

• Betre spreiing av trafikken mellom hamner og gjennom sesongforlenging.

• Få fram betre og meir oppdatert datagrunnlag og kunnskap om dei miljømessige konsekvensane av cruisetrafikken, både regionalt og nasjonalt.

• Leggje til rette for at cruiseturistane i størst mogleg grad tek i bruk miljøvenlege transportformer i hamner og på reisemål.

Strategiar, miljø og klima

• Profilere Vestlandsregionen som ein miljøbevisst cruisedestinasjon med høge krav i alle ledd der kvalitet vert prioritert framfor kvantitet.

• Støtte opp om og motivere til miljøfremjande tiltak som styrkjer cruisetrafikken som ein berekraftig del av reiselivsnæringa i regionen.

• Greie ut om ein skal leggje til rette for landstraum eller anna form for ikkje-fossil energibruk i regionen.

• Påverke det nasjonale arbeidet for ei berekraftig utvikling av cruiseturismen i Noreg.

• Utarbeide ei analyse som syner moglegheitene for å innføre eit nasjonalt miljøvederlag.

• Stimulere til at fleire reisemål og bedrifter blir miljøsertifiserte gjennom ulike miljømerkingar.

• Kartleggje og hente kunnskap frå ”best practice”-reisemål som har lukkast med ei berekraftig utvikling.

Tiltak

1. Oppmode om at det vert iverksett ei nasjonal utgreiing med konkrete tilrådingar til kva type energibruk som vil vere framtida for cruisenæringa.

2. Konsekvensanalyse av cruisehamner i regionen med stor trafikk.

3. Sikre at det er gode og samordna beredskapsplanar for Vestlandsregionen knytt til cruisetrafikk.

4. Påvirke til at revidert Hamne- og farvasslov er tydeleg på lokal mynde og ikkje gjev grunnlag for ulik tolking.

5. Ta initiativ til at det vert iverksatt ei nasjonal utgreining om mogelegheitar og konsekvensar av eit nasjonalt miljøvederlag for cruisepassasjerar.

6. Be om at anbefalingane frå Sjøfartsdirektoratet med konkrete miljøtiltak for Verdsarvfjordane også vert innført i heile regionen og seinare også på nasjonalt nivå.

7. Støtte hamnene sitt utviklingsarbeid med eit nytt miljøindekssystem for cruiseskip (EPI) og bidra til å sikre at dette blir et godt system.

8. Ta initiativ til at det vert etablert ein eigen, nasjonal reiselivsmonitor som cruise er ein del av.

9. Sikre oppdatert kunnskap om effektar og kva cruiseanløp til regionen betyr for avfalls- og klimautslepp til sjø og luft.

10. Kartleggje og hente kunnskap frå ”best practice” reisemål som har lykkast med eller er i gang med konkrete tiltak for å oppnå ei berekraftig utvikling av cruisenæringa.

11. Utarbeide retningslinjer og anbefalte løysingar for transport i hamn og land knytt til cruisetrafikk i Vestlands-fylka.

12. Fellesgodefinansiering