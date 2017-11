Brot på køyre- og kviletid

Ein førar vart meld for brot på køyre- og kviletida i samband med ein kontroll som Statens vegvesen gjennomførte på Kjøs i går.

Tok ikkje ødvendige pausar

Ein sjåfør vart meld for brot på køyre- og kviletida då han hadde køyrt for lenge utan å ta nødvendige pausar under ein kontroll på Kjøs onsdag. Det vart også skrive ut eitt gebyr for manglande vognkort, eitt gebyr for manglande kjetting og eitt gebyr for manglande dokumentasjon for yrkessjåførkompetanse. Ein sjåfør fekk åtvaring for mindre brot på køyre- og kviletida.