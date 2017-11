– Bli ein julevenn

For tredje gong har dei gått saman om å samle inn julegåver til dei som slit økonomisk, og som opplever juletida som vanskeleg.

– For mange er dette ei tøff tid, og det er mange som synest at det kan vere litt hardt rundt desse tider. Vi registrerer at det er fleire som spør oss om ekstra støtte no mot jul, fortel Karoline Hildenes frå NAV.

Stor givarglede

I snitt kjem vi til å bruke 11.100 kroner i julegåver i år, viser ei undersøking Respons Analyse har gjort. Det blir fort mykje ekstra, og for mange er det vanskeleg å få økonomien til å strekke til i denne tida.

– «Julegåve til ein ukjent» har vorte godt mottatt dei siste to åra, både av dei som vil gi gåve, og av dei som får. Vi ser at det er behov for noko slikt, fortel senterleiar Gro Gjerdevik.

No vert du oppfordra til å legge ei julegåve under juletreet som er pynta utanfor Vinmonopolet/Frislid på Amfi.

– Det hjelper om folk merkar pakken, om det er til gut/jente, dame/mann, og om det passar til ein spesiell alder, slik som gut 8–9 år.

– Vi har base på Frivilligsentralen, og flyttar julegåvene dit etter kvart som det vert fullt under juletreet, fortel dei.

– Vi har også eit samarbeid med nokre organisasjonar som kjem med liste over folk som treng litt hjelp no før jul. Elles kan kven som helst kome til oss på Frivilligsentralen og plukke seg ut gåver. Vi avtalar berre tid, og dei møter meg eller ein av volontørane. Ingen spørsmål vert stilt, og ein må ikkje kome med forklaringar kvifor ein treng hjelp med julegåver. Vi veit at terskelen er stor for nokre, men desse volontørane er ikkje i slekt med nokon på Eid, og eg har tausheitsplikt, seier Astrid Grete Torheim.

For alle i Nordfjord

No håpar dei det vil bogne av gåver under juletreet.

– Vi fekk inn 300 pakkar i fjor, og fekk gitt ut ein stor prosentdel av dei. Resten vart gitt til Frelsesarmeen. Alt kjem altså til nytte, til nokon som treng det, seier dei, som synest «julevenn» har vorte ein fin tradisjon.

– Dette er for alle i Nordfjord som treng hjelp. Vi spør ikkje kvar folk bur. I fjor var det overvekt med gåver til ungar, men vi har også mange vaksne som er mottakarar, og til alle aldersgrupper. Det er berre å kome og hente gåve i alle fall fram til 22. desember, fortel dei.