Side Brok til Malakoff

Hovdebygda sine store søner i Side Brok er klare for Malakoff neste år. Etter to års pustepause er hip-hop-heltane frå Hovdebygda tilbake. Dei kjem til Eid i slutten av juli for å lage god festivalstemning.

Sivert Høyem sitt nye band Paradise er også bekrefta til festivalen.

Artistar som er klare til Malakoff 2018 er så langt; Paradise, Gåte, Kjartan Lauritzen, Side Brok & Sirkel Sag, Thulsa Doom og Sløtface.