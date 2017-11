Utforkøyring i Holmøyane

Like før klokka 17:30 laurdag kveld fekk Politiet melding om at ein bil hadde køyrt av vegen på E39 i Holmøyane i Nordfjord. Førebels er det ikkje opplyst kva som var årsak til ulykka, skadeomfang eller kor mange personar som er involvert i ulykka.

Omtrent samstundes med at Politiet fekk melding om trafikkulykka i Holmøyane vart det aksjonert mot husvære på Bryggja etter trugsmål mellom to personar. Situasjon avklart er og politiet meleder om at ingen er skadd.