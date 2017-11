Under ein kontroll Statens vegvesen gjennomførte på Kjøs natt til torsdag, vart det skrive ut 3 bruksforbod, to for sikt og eitt på grunn av manglande transportløyve. Under kontrollen, som starta kl. 21:30 onsdag kveld og som varte til kl. 02:30 natt til torsdag, vart det kontrollert 12 køyretøy. Totalt var 20 køyretøy innom kontrollplassen, melder Statens vegvesen.