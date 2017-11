Opplæringskontor i vekst

Dagleg leiar Tom-Øyvind Solheim fortel at dei spesielt siste halvåret har knytt til seg mange lærlingar.

– Vi har hatt ein enorm vekst siste halvåret. Frå nyttår vil vi ha mellom 55 og 60 lærlingar, seier Solheim.

Frå oppstarten i byrjinga av 2016 har han vore den einaste tilsette i selskapet. I august i år vart også Leiv Johnny Endal, med lang erfaring frå militæret og skuleverket, tilsett.

– No er vi to tilsette i 100 prosent, og vi skal bli fleire. Ambisjonen er å minst ha tre-fire årsverk, seier Solheim.

Skape læreplassar

Nordfjord Opplæringskontor er eit tverrfagleg opplæringskontor som skal dekkje kommunane Stryn, Hornindal, Gloppen, Eid, Selje og Vågsøy. Saman med medlemsbedriftene skal dei skape læreplassar, auke rekrutteringa til sine bransjar og gje dei som ynskjer å skape sin yrkesveg i Nordfjord mogelegheita til akkurat det.

Nordfjord Opplæringskontor er finansiert gjennom at dei får sin del av det offentlege lærlingtilskotet som bedrifter som tar inn lærlingar får løyvd. I det siste har det spesielt vore stor vekst av lærlingar i Eid kommune, som har gått frå null til sju lærlingar på relativt kort tid, grunna ei bevisst satsing på rekruttering av lærlingar.

– Dei fleste av desse lærlingane er innan helsefag, der det er eit enormt behov for rekruttering. Det er enormt mange i denne sektoren som dei komande åra vil gå av med pensjon, så det vil vere heilt avgjerande å få inn mange nye lærlingar, seier Solheim.

Superrådgjevar

Leiv Johnny Endal har fått yrkestittelen «superrådgjevar» i Nordfjord Opplæringskontor, og har altså litt å leve opp til.

– Vi har mange spennande linjer i den vidaregåande skulen som er viktige å ta vare på, til dømes automasjon. Her må det jobbast betre for å bevisstgjere teknologibedrifter om å ha lærlingplassar, seier Endal, som meiner det er viktig å sjå Nordfjord under eitt når det gjeld tilbodet i den vidaregåande skulen.

– Vi må kjempe for å ha mest muleg breidde i Nordfjord innan utdanning, slik at det breie spekteret vi har av bedrifter får godt tilpassa lærlingar. Vi har fantastisk mange spennande bedrifter i Nordfjord, som kan gje god utdanning for elevane våre, seier Leiv Johnny Endal.

Mål om Måløy-kontor

Nordfjord Opplæringskontor satsar på å opprette eit kontor i Måløy.

I dag har selskapet kontor i Stryn og i Måløy, og vil no legge inn ein offensiv for å rekruttere medlemsbedrifter i ytre delar av Nordfjord.

– Vi opplever at fleire og fleire bedrifter ønskjer å kome inn i vårt system, noko den store auken av lærlingar er eit klart teikn på, seier Tom-Øyvind Solheim.

– Vi ønskjer å vekse, og det blir mange bedriftsbesøk frå Eid og området utover fjorden i tida framover. Det å ha lærling i bedrift er ein viktig del av yrkesfagutdanninga, og ikkje minst svært viktig for rekruttering av arbeidskraft til bedriftene, seier Leiv Johnny Endal.

Tre nordfjordkommunar

Nordfjord Opplæringskontor har tre kommunar på si kundeliste. Stryn kommune har vore med ei god stund, medan Eid kommune er inne frå 1. september i år. Ved årsskiftet kjem også Gloppen kommune med. På lista over bedrifter i dag er Nordfjord Kjøtt, Stryvo, Nomek, Ekornes, Gardit, Skogstad, Hotel Alexandra, Gloppen Hotell, Rema 100 Stryn, Joker Loen, Sport 1 Stryn og Stryn Bedriftsbarnehage.

– I tillegg skal Vendanor på plass rimeleg kjapt. Frå hausten 2018 vil også Nordvestvinduet og alle butikkane til Coop Vest i Nordfjord vere med på vårt lag av medlemsbedrifter, seier dagleg leiar i Nordfjord Opplæringskontor, Tom-Øyvind Solheim.