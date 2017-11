Går inn for fem vigslarar i Eid

Kommunane får ansvar for borgarlege vigslar frå 01.01.2018. Kommunestyret har tidlegare vedteke at kommunestyresalen i Eid blir seremonilokale, og har oppnemnt rådmannen som vigslar i tillegg til ordførar og varaordførar som har automatisk vigselsmynde etter lova.

Kommunestyret sjølv må oppnemne vigslarar utover ordførar og varaordførar, og må også gjere vedtak om kva kommunen skal ha dekka av utgifter utover det som etter lova skal vere gratis for dei som skal inngå ekteskap.

Rådmannen sitt framlegg til vedtak er at følgjande blir oppnemnt som vigslar for Eid kommune i tillegg til ordførar og varaordførar:

* Åslaug Krogsæter

* Geir Holmen

* Gerd Fløde Bjørlo

Dei blir oppnemnde for 4 år – eller så lenge dei er tilsette i Eid kommune.

Tilrådinga er at det skal vere gratis å gifte seg for dei som bur i Eid kommune. Det er nok at den eine parten er busett i kommunen. I tillegg er det gratis å gifte seg for personar som berre oppheld seg midlertidig i landet. Kommunen sitt tilbod om borgarleg vigsel, gjeld både for utanlandske brudefolk og for norske statsborgarar som er busett i utlandet.

Eid kommune vil ha fredagar som fast seremonidag, men her kan ein avtale andre tidspunkt om det er ønskjeleg. Det er eit vilkår for å gifte seg utan kostnader at dette skjer i kommunen si ordnære opningstid og på fastsatt seremonistad, som for Eid kommune sitt tilfelle er kommunestyresalen i Eid rådhus.

Eid kommune opnar også for at ein kan gifte seg andre stader enn i Eid rådhus. Eit vilkår her er at dette må avtalast med vigslar og at det skal betalast for ekstra kostnader som kommunen vil få som følgje av dette.

Formannskapet skal behandle saka i dag.