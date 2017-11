Skal kartlegge risiko for kvikkleireskred

Det blir lagt opp til omfattande grunnboringar på Nordfjordeid. Det melder Eid kommune på sine nettsider.

I samband med ny reguleringsplan for skule- og idrettsområdet skal Norconsult på oppdrag for Eid kommune gjennomføre omfattande geotekniske undersøkingar. For å vurdere risiko for kvikkleireskred må ein gjere grunnboringar i heile kvikkleiresona. Dette gjeld også relativt langt utanfor området som skal regulerast.