Klassefest for Oselie og Ellijanne

Halve klassa var i Oslo og opplevde Oselie Henden som stakk av med sigeren i MGPjr i Telenor Arena i helga. Det var også klassevenninna Ellijanne Skrede Anderson. Ho er tatt ut til Norge sitt J15-landslag, og spelte sjølv kamp i Belgia dagen før.

- Det er litt spesielt at vi ar desse i same klasse, og at dei har prestert så bra. Det er klart at dette mått evi feire med heile klassa, seier klassekontakt Sissel Nilsen.

- Dette er to jordnære jenter, som er som alle andre, fortel klassemamma Eva Hanne Vedvik, som var ei av dei om stilte med kake til klassefesten på morgonkvisten onsdag.

- Tre kaker og brus gjekk unna for dei 23 elevane, konstaterer foreldra, som syntes det berre var kjekt å gjere noko ekstra for klassa.