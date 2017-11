Ein meld – to måtte laste om

Totalt var 12 køyretøy innom Nordfjordeid trafikkstasjon mellom klokka elleve på føremiddagen og klokka tre på ettermiddagen. Ein lastebilsjåfør vart meld for brot på forskrift om transport av farleg gods. Han køyrde ein tank med 1640 liter diesel utan at han hadde nødvendig utstyr og kompetansebevis for å køyre slik last.

Eit vogntog var 2700 kilo for tungt og fekk 8.700 kroner i gebyr for dette. Vedkomande måtte og laste av til lovleg vekt før han fekk køyre vidare. Eit vogntog var 600 kilo for tung på ein aksel på tilhengaren, og fekk 3.800 kroner i gebyr for dette. I tillegg måtte føraren av vogntoget laste om til lovleg vekt før han fekk køyre vidare.