Karadas på topp 10-liste

Det var i heimekampen mot Lillestrøm sist søndag at eidaren Karadas tok steget opp på topp 10-lista. Då kom han inn i det 83. minutt for Ludcinio Marengo, til sin obligatoriske kamp nr. 227 for Brann.

Flest kampar

Oversikta viser spelarar med 200 eller fleire obligatoriske kampar for Brann. Intertoto reknast som europacup. "Andre" er Unicef Mesterfinalen, Royal League og kvalifiseringskampar for opp- og nedrykk. (Oversikta er henta frå historie.brann.no).