Jordskjelv rysta Vestlandet

NORSAR og Universitetet i Bergen har mottatt svært mange meldinger om eit jordskjelv i Hordaland. NORSAR skriv at foreløpig analyse av registrerte data viser at skjelvet med ein magnitude 3,8 skjedde 09:46:35 lokal tid.

NRK skriv at folk på store deler av Vestlandet merka skjelvet, som truleg er det sterkeste på ti år i Norge. Episenteret til skjelvet ligg i havet like vest for Kollsnes-anlegget til Statoil i Øygarden.

Skjelvet kunne registrerast så langt unna som på NORSARs seismiske stasjoner på Åknes, Sunnmøre og ved Rena i Hedmark.

