Fekk besøk av Erna Solberg

–Det var veldig kjekt at statsministeren ville møte oss, sa Oselie Henden som hadde med seg det synlege provet på at det no er ho som er regjerande MGP-juniorvinnar. Vilde og Anna, som tok heim trofeet i 2016.

Statsminister Erna Solberg ville vite kva grunnen til at nettopp Eid kunne vinne to år på rad? Både Oselie, Vilde og Anna meinte at ei medverkande årsak til akkurat det, var det gode musikkmiljøet i Eid kommune.